Di 30.07.2019 | 13:25 | Interviews

- Richtfest an Terminal 2 am Flughafen BER

Die erste BER-Generalprobe hat der Flughafen am Montag bestanden, am Dienstag nun Richtfest an Terminal 2. In BER-Maßstäben sicherlich eine schnelle Entwicklung. Unser Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg kennt den Flughafen sehr gut und fasst den Stand der Bauarbeiten und Sicherheitsprüfungen zusammen.