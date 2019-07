- Mihalic fordert unabhängigen Polizeibeauftragten

Experten gehen bei gewalttätigen Übergriffe durch Polizisten von einer hohen Dunkelziffer aus. Nur bei einem Bruchteil der statistisch erfassten Fälle kommt es zu einem Gerichtsverfahren. Kriminologen fordern die Einrichtung unabhängiger Anlaufstellen für Polizeibeamte und Bürger. Auch Irene Mihalic unterstützt diese Forderung. Sie ist innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.

Die Einrichtung der Stelle würde dem Parlament die Möglichkeit geben, zu verstehen, was überhaupt passiert und wo es gesetzgeberischen Handlungsbedarf gäbe, so Mihalic. Einen Ombudsmann oder Ombudfrau sei nicht dasselbe wie eine unabhängige Stelle, so die innenpolitische Sprecherin. Es gäbe aber bereits auf Länderebene einzelne Ansprechpartner, beispielsweise in Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein. Diese legten dem Parlament mindestens einmal im Jahr einen Bericht vor. Diese Zuarbeit sei sehr wichtig, denn der Bundestag selbst erführe oft von Auseinandersetzungen erst aus der Presse, so die Sprecherin.



"Den Mut haben, Dinge zu melden"

Fehlverhalten von Beamten werde bei Bekanntwerden strafrechtlich verfolgt. Doch manchmal müsse geklärt werden, ob dahinter mehr stecke - eben Strukturen, die dieses Verhalten tolerieren oder fördern oder bei denen Kolleginnen und Kollegen einfach "weggeschaut" haben: "Da braucht es die Innensicht, da braucht es Polizistinnen und Polizisten, die den Mut haben, bestimmte Dinge auch einfach mal zu melden. Da kann die Hirarchie natürlich hinderlich sein", so Mihalic. Die unabhängigen Polizeibeauftragten würden dabei nicht sofort ermitteln müssen, was den Druck von den Beamten nähme.



Fernsehtipp:

"Staatsgewalt – wenn Polizisten zu Tätern werden"

"Kontraste" am Montag, 29.07.2019 um 21.55 Uhr

Das Erste

Weblink zum Film