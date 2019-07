- Politexperte: Die Seewege müssen offen gehalten werden

Die britische Marine hat zwei Schiffe in die Straße von Hormus entsandt. London will dort eine europäische Seeschutzmission starten und wirbt dafür bei den Partnern in Frankreich und Deutschland. Unionspolitiker sind für eine Beteiligung, die SPD-Außenexperten aber lehnen das ab. Der Politikwissenschafter Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr München sieht die Beteiligung jedoch als fast unausweichlich.



Masala ist für eine deutsche Beteiligung in der Straße von Hormus. Dies diene der Freihaltung der Seewege, einem primären Interesse der Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland, so der Politexperte.



Man können beispielsweise Schiffe aus anderen Missionen abziehen und in die Konfliktregion schicken. Die Union disktuierte derzeit sogenannte "Aufklärungskapazitäten". Für Masala sei dies aber nur eine "Beteiligung zweiter Klasse." Der Schutz der Tanker vor Ort könne dadurch nicht gewährleistet werden.



Atomabkommen interessiert weder Iran noch USA

Bei einer deutschen Beteiligung würde es sich nicht um eine europäische Mission unter Leitung der Briten handeln, so der Politikwissenschaftler. "Aber im Kern werben die Briten für eine europäische Beteiligung an der 'International Maritime Security Construct'-Initiative der Amerikaner", so Masala. Genauer bedeute das, es gehe um eine europäische Komponente innerhalb einer von den USA geführten Misison. "Keiner will den Iran angreifen, aber ist es nicht unsere Pflicht, die Seewege offen zu halten?", fragt er. Wer jetzt mit Hinblick auf das Atomabkommen noch von einem Einsatz abrate, so der Politexperte, der überschätze, welche Bedeutung der Vertrag derzeit tatsächlich noch für Teheran habe. Eine Störung oder gar Blockade der Straße von Hormus hingegen könne die europäische Wirtschaft empfindlich treffen.