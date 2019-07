- Medienanwalt: "Der Like-Button ist Facebooks Trojanisches Pferd"

Der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil über den Facebook "Gefällt mir!"-Button auf anderen Internetseiten gefällt. Konkret ging es um einen Online-Händler, auf dessen Seite Besucher per Like-Button Artikel bewerten konnten. Das Urteil aus Luxemburg besagt nun: Websites, die Like-Buttons einbinden, müssen bei den Nutzern eine Einwilligung einholen. Damit sei das Problem aber noch nicht gelöst, sagte Christian Solmecke, Anwalt für Medien- und Internetrecht.



Der Europäische Gerichtshof stellte in seiner Entscheidung heraus, wann die Einwilligung der Nutzer eingeholt werden müsse und wer dafür zuständig sei. Über das WIE sei man sich uneinig, so Solmecke. Ob man aber überhaupt eine Einwilligung braucht, hatte der Europäische Gerichtshof offengelassen - das müsse nun das Oberlandesgericht Düsseldorf entscheiden.



Weitergabe von Daten - auch ohne Facebook-Konto

Aus Sicht des Europäischen Gerichtshofes sieht der Fall wie folgt aus: Wer einen Like-Button von Facebook auf seiner Webseite einbindet, muss sich um die Informationspflichten gegenüber den Usern kümmern - also darüber informieren, dass beim Klicken Daten an Facebook übertragen werden. Oder der Webseitenbetreiber muss die Einwilligung der User einholen. Eines von beiden sei notwendig.



Tatsächlich aber gibt der sogenannte "Gefällt mir!"-Button auch Daten weiter, wenn man nicht darauf drückt oder gar einen Facebook-Konto hat. Das Oberlandesgericht Düsseldorf sagt, dies sei nicht erlaubt. Der Europäische Gerichtshof meint hingegen: Die Einwilligung zur Datenweitergabe müsse vom Betreiber der Webseite erfolgen, nicht von Facebook.