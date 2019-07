- Schmid will diplomatische Beziehungen mit dem Iran voranbringen

Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat an die Bundesregierung den Apell gerichtet, sich an einer Schutzmission in der Meerenge von Hormus zu beteiligen. Anlass ist die Festsetzung eines britischen Tankers durch iranische Revolutionsgarden. Union und Grüne können sich unter gewissen Umständen eine solche Mission vorstellen. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, setzt hingegen auf diplomatische Bemühungen.

Derzeit herrsche eine "hochbrenzlige Situation" am Golf von Hormus vor, so Schmid. Die USA hätten ihre militärischen Mittel vor Ort verstärkt. Die Europäer setzten hingegen noch auf Diplomatie. "Deshalb sollte jede europäische Aktion ein europäisches Gesicht zeigen", so der außenpolitische Sprecher. Die Gefahr sei groß, dass man andernfalls an der Seite der USA in einen Krieg hineingezogen würde. "Das wollen wir Europäer um jeden Preis vermeiden."



Bisher keine Anfragen der Verbündeten

Die Briten und Franzosen würden bereits Marinestützpunkte am Golf von Hormus unterhalten. Aber: Es gehe nun darum, die diplomatischen Bemühungen mit dem Iran zu verstärken, so Schmid. Dazu solle man auch am Atomabkommen mit dem Iran festhalten. Denn bis zur Aufkündigung des Atomabkommens durch die Amerikaner war die freie Schifffahrt durch den Golf gewährleistet.



Ein Einsatz für die Bundeswehr am Golf von Hormus sei aktuell unwahrscheinlich, denn die europäischen Partner hätten auch bislang keine Anfragen gestellt. Derzeit wolle man sich ein europäisch geprägtes Lagebild verschaffen und dies politisch auswerten. Die Erkenntnisse daraus sollten die diplomatischen Bemühungen in der Region voranbringen, so Schmid.