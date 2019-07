imago images / ZUMA Press Bild: imago images / ZUMA Press

Mo 29.07.2019 | 07:45 | Interviews

- Lütke Daldrup: "Wir erwarten keine größeren Probleme"

Am Montag beginnen die technischen Prüfungen wichtiger Anlagen im Hauptgebäude des künftigen Flughafens Berlin-Brandenburg. Der TÜV startet dann die Wirkprinzipprüfungen. Das heißt, es wird getestet, ob alles funktioniert, aber auch, ob die Technik im Zusammenspiel macht, was sie soll. Was Engelbert Lütke Daldrup nun erhofft und wo noch die Risiken liegen, hat der BER-Chef im Inforadio erzählt.



Lüftung , Aufzug, Sprinkleranlage – alles wird getestet. Nur wenn alles klappt, ist auch der BER-Eröffnungstermin im Oktober 2020 realistisch. Flughafenchef Lütke Daldrup ist allerdings optimistisch und geht mit einem guten Gefühl in den zweimonatigen Test. Sollten einzelne Szenarien nicht funktionieren, müsse parallel nachgearbeitet werden. Doch Engelbert Lütke-Daldrup sagt: "Wir erwarten keine größeren Probleme“. Aktuell sieht der Berliner Flughafenchef den BER im Zeitplan, auch was den Eröffnungstermin angehe. Man arbeite auch mit allen Partnern auf den potentiellen Eröffnungstermin hin.



Am Ende entscheiden die Behörden und Ingenieure