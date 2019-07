- Polizeigewalt: Kaum Konsequenzen für Beamte

Eine gemeinsame Recherche des ARD-Politikmagazins "Kontraste" und des "Spiegel" zeigt: Es gibt deutlich mehr rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte, als angezeigt werden. Die Recherchern beziehen sich auf eine unveröffentlichte Studie der Universität Bochum. Im Interview berichtet Regisseur Marcus Weller über jene Recherche, die Brisanz der Erkenntnisse und die bisherigen Reaktionen.

Das Spektrum der dargelegten Fälle reicht von Freiheitsberaubung bis hin zur tödlichen Gewalt. Sehr häufig würden Ermittlungen gegen Polizeibeamte von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Das habe vor allem den Grund, dass sich Staatsanwälte diese internen Ermittlungen nicht antun wollten, so Weller. Rechtswidriges Verhalten habe also in den seltensten Fällen Konsequenzen für die Beamten.

Kritik an der Studie, die dem Fernsehbeitrag zu Grunde liegt, kommt von der Gewerkschaft der Polizei aus Bayern. So seien die Daten nicht nach wissenschaftlichen Methoden erhoben worden. Weller hatte Einblick in Erhebung und Auswertung der Daten und widerspricht: "Ich wundere mich, wie man etwas kritisieren kann, in das man gar keinen Einblick hatte."