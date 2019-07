imago images / Matthias Koch Bild: imago images / Matthias Koch

Sa 27.07.2019 | 08:24 | Interviews

- Letzte Ferienwoche: Tipps für Reisen in Deutschland

Die Sommerferien in Berlin und Brandenburg gehen in die letzte Woche - am 5. August startet das neue Schuljahr. Wo kann man jetzt noch ein paar Tage schön Urlaub machen, ohne weit reisen zu müssen? Das fragen wir den Reiseblogger Jan Jordan, der sich auf schöne Urlaubs- und Ausflugsziele in Deutschland spezialisiert hat.