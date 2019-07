- Polizeigewalt: "Schwelle dürfte nicht überschritten werden."

Eine gemeinsame Recherche von "Kontraste" und Spiegel Online zeigt: Jedes Jahr gibt es in Deutschland 2.300 Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte wegen gewaltsamer Übergriffe. Dabei gehen Experten von einer Dunkelziffer aus. Auch der Kriminologe Thomas Feltes. Im Inforadio sagt er: "Bei Gewaltübergriffen wird eine Schwelle überschritten, die nicht hätte überschritten werden dürfen."

Dafür werden Polizisten in der Ausbildung geschult - etwa durch Trainings, Menschen möglichst schonend zu verhaften. Ein anderer Aspekt ist eine Gesprächsführung, so dass es nicht zur Eskalation kommt.

Oftmals lassen sich Situationen nicht vorhersehen, sagt Feltes. So seien Personen, die Betrunken oder bereits aggressiv sind, schwierig einzuschätzen: "In der Regel ist es so, dass wenn Gewalt angewendet wird, kommt es zur Eskalation." Studien zeigen, dass verschiedene Faktoren für Gewaltübergriffe durch Polizisten verantwortlich sind. So spiele es eine Rolle, "wie der Polizist an dem Tag drauf ist". Komme dieser etwa schon aggressiv zum Dienst, könne eine eher aus dem Ruder laufen.



Aber auch Kollegen spielen laut dem Professor eine Rolle. Etwa wenn ein Polizist das Gefühl habe, dass die Kollegen das Fehlverhalten decken.