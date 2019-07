dpa Bild: dpa

Fr 26.07.2019 | 12:25 | Interviews

- Grüne wollen Inlandsflüge überflüssig machen

Muss das Fliegen teurer werden, um das Klima zu schonen? Die Grünen sind dafür. Grünen-Chef Robert Habeck hat das am Freitag noch einmal bekräftigt. Vor allem Inlandsflüge sollen demnach überflüssig werden. Aber dafür muss in die Bahn investiert werden, denn das Schienennetz in Deutschland ist marode. Hauptstadt-Korrespondentin Nina Amin berichtet von den aktuellen Plänen.



HINTERGRUND: Ministerien und Behörden buchten 229.116 Inlandsflüge