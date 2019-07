imago/Thomas Trutschel Bild: imago/Thomas Trutschel

Fr 26.07.2019 | 07:05 | Interviews

- "Es gibt kein Recht auf Hitzefrei"

In Lingen im Emsland wurden am Donnerstag 42,6 Grad gemessen - die höchste Temperatur jemals in Deutschland. Die Grünen-Bundestagsfraktion schlägt vor: ein Recht auf Homeoffice und Hitzefrei für Draußen-Arbeitende. Worauf die Menschen am Arbeitsplatz besonders achten sollten, erklärt Kersten Bux von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Er empfiehlt Arbeitgebern: ab 30 Grad Kleiderordnung lockern, Kernarbeitszeit aufheben und Homeoffice erlauben.



HINTERGRUND: Kein Recht auf "Hitzefrei" - aber konkrete Empfehlungen für Arbeitgeber