- Ein Jahr Ebola-Epidemie im Kongo: "Helfer werden angegriffen"

Ebola ist eine Viruskrankheit, die sich zunächst ähnlich einer Grippe anfühlt. Sie ist hoch ansteckend. Wenn Erkrankte nicht schnell behandelt werden, ist die Gefahr groß, dass sie sterben. Bei der bislang schwersten Ebola-Epidemie in Westafrika in den Jahren 2014 bis 2016 kamen mehr als 11 000 Menschen ums Leben. Seit einem Jahr gibt es eine neue Epidemie - betroffen ist vor allem die Demokratische Republik Kongo. Afrika-Korrespondentin Linda Staude berichtet von den Problemen der Bekämpfung.



Was ist Ebola?



Ebola ist eine seltene und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Sie gehört zu den viralen hämorrhagischen Fiebererkran­kungen (VHF) und wird durch das Ebolavirus (EV) verursacht. Die Gattung Ebolavirus gehört zur Familie der Filoviren und wird in fünf Arten unterteilt: Zaire, Sudan, Taï Forest, Bundibugyo und Reston. Reston ist als einzige Art für Menschen in der Regel nicht gefährlich. Der große Ausbruch 2014/2015 in Westafrika mit mehr als 11.000 Todesopfern wurde durch das Zaire-Ebolavirus verursacht, ebenso der Ausbruch 2018 im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Abhängig vom für den Ausbruch verantwortlichen Virus verläuft die Erkrankung in 30 bis 90% der Fälle tödlich.



Wo kommt Ebola vor?



Ebolafieber ist bisher ausschließlich in Afrika südlich der Sahara aufgetreten. Seit 1976 – als das Ebolavirus in Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, entdeckt wurde – sind Ausbrüche in Zentralafrika registriert worden, darunter wiederholt in der Demokratischen Republik Kongo, in Gabun, der Republik Kongo, im heutigen Südsudan und in Uganda. Der Ausbruch 2014/2015 dagegen betraf insbesondere die westafrikanischen Länder Guinea, Sierra Leone und Liberia. Davon ausgehend wurden auch Erkrankungen u.a. in Mali und Nigeria verzeichnet. Während der Ebolafieber-Epidemie in Westafrika wurden auch einzelne Fälle in die USA und nach Europa "importiert"



Was sind die Symptome einer Ebolafieber-Erkrankung?



Die Frühsymptome sind unspezifisch und ähneln einem grippalen Infekt: Fieber, Unwohlsein, Müdigkeit, Gliederschmerzen. Nach 3 bis 10 Tagen können Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall hinzukommen. Im Krankheitsverlauf können weitere Symptome auftreten: Rötung der Bindehaut, Kopf- und Brustschmerzen, Gelenk- und Muskelschmerzen, Schluckbeschwerden, innere und äußere Blutungen (Hämorrhagien), Delirium und Atemnot.

Gibt es eine Impfung gegen Ebola?



Es gibt derzeit noch keinen zugelassenen Impfstoff gegen Ebolafieber. Gegen Ende des Ausbruchs 2014/2015 in Westafrika wurden zwei Impfstoffkandidaten erfolgreich im Rahmen von Studien eingesetzt. Seit 2017 empfiehlt die "WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation (SAGE)" einen Impfstoff unter bestimmten Voraussetzungen ("compassionate use") in Ausbrüchen anzuwenden. Seit Ende Mai 2018 wird einer der beiden Kandidaten, rVSV-ZEBOV, zur Bekämpfung des Ebolafieber-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo eingesetzt.



Wie wird Ebola übertragen?



Das Ebolavirus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Die Übertragung erfolgt durch direkten körperlichen Kontakt zu Ebolafieber-Patienten oder -Verstorbenen, insbesondere durch direkten Kontakt mit deren Körperflüssigkeiten, z.B. Blut, Speichel, Schweiß, Urin, Stuhl oder Erbrochenem. Mit dem Ebolavirus infizierte Menschen sind jedoch erst dann ansteckend, wenn sie Krankheitssymptome zeigen. Je stärker die Symptome im Krankheitsverlauf werden, umso stärker ist die Ansteckungsgefahr. Eine Übertragung ist für eine gewisse Zeit auch über Gegenstände möglich, die mit infektiösen Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind, z.B. Nadeln, Operationsbesteck, Kleidung oder Bettwäsche.

Gibt es eine spezifische Therapie?



Es gibt keine zugelassene spezifische Therapie gegen Ebolafieber. Die Behandlung erfolgt symptomatisch; insbesondere muss der Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Glukosehaushalt der Patienten stabil gehalten werden. Ebolafieber-Patienten müssen unter strengen Isolationsbedingungen behandelt werden; in Deutschland würden sie in die Sonderisolierstationen des STAKOB verlegt. Die Qualität der medizinischen Versorgung hat einen entscheidenden Einfluss auf die Sterblichkeit. Einige wenige spezifische Therapieansätze befinden sich in verschiedenen Stadien der klinischen Prüfung. Ihr Einsatz erfolgt bisher ausschließlich experimentell.



Was sollten Reisende beachten?



Das Auswärtige Amt informiert auf seinen Internetseiten über medizinische Risiken im Ausland. Es stellt Hinweise zu Ländern und Merkblätter zu Krankheiten zur Verfügung. Eine individuelle Beratung Reisender bieten neben spezialisierten niedergelassenen Ärzten insbesondere Tropeninstitute und teilweise Gesundheitsämter an.



Quelle: Robert Koch-Institut