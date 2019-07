- "Es gibt einen Trend in der Gesellschaft zu Gleichförmigkeiten"

Bis zu einer Million Menschen werden am Samstag in Berlin für die Gleichberechtigung aller sexuellen Identitäten demonstrieren. Auf dem Christopher Street Day in diesem Jahr soll an den Ursprung der Bewegung vor 50 Jahren erinnert werden. Unter den Besuchern wird auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sein. Für ihn bleibt der CSD eine wichtige Demonstration. Denn: "Völkisches Denken nimmt zu und das Bestreben, Menschen in Schubladen zu stecken und ihnen Normen zuzuteilen, an die sie sich zu halten haben."

Vor 50 Jahren wehrten sich in der New Yorker Bar "Stonewall Inn" Schwule, Drags und schwarze Stricher gegen willkürliche Polizei-Razzien. Dieses Ereignis gilt als Geburt der homo- und transsexuellen Bewegung. Beim Berliner Christopher Street Day am Samstag wollen die Teilnehmenden daran erinnern. Auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wird bei der Parade mitlaufen.

Nicht nur schrill, sondern mit politischer Botschaft

"Entgegen aller Behauptungen der CSD-Verein macht keine kommerzielle Veranstaltung und auch keinen Gewinn, sondern bietet die Basis dafür, dass Menschen auf die Straße gehen können", sagte Lederer im Inforadio. Die Parade habe auch Party-Charakter, aber es gehe um Sichtbarkeit und darum, den Druck auf die Poltik zu erhöhen. Wichtige Forderungen betreffen laut Lederer das Transsexuellen-Gesetz, das Verbot der Konversionstherapie, die Elternschaften gleichgeschlechtlicher Paare und das Gleichbehandlungsgesetz.

Alle Minderheiten von völkischem Denken beeinflusst



In Berlin gebe es weiterhin Probleme, so der Kultursenator. "Auch in Berlin gibt es noch homo- und transphobe Übergriffe." Die Unterstützung in Familien beim Outing könnte besser sein. Diskriminierung in der Arbeitswelt sei nicht selten.

Eine Entwicklung beunruhigt Lederer insbesondere: "Es gibt einen Trend in der Gesellschaft zu Illiberalitäten, zu Gleichförmigkeiten. Völkisches Denken nimmt zu und das Bestreben, Menschen in Schubladen zu stecken und ihnen Normen zuzuteilen, an die sie sich zu halten haben." Das beängstige ihn nicht nur in Bezug auf Queers, sondern auch in Bezug auf Minderheiten im Allgemeinen.