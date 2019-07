- "Nur Nulltoleranzstrategie kann den Görlitzer Park drogenfrei machen"

"Kontraste"-Recherchen zeigen: Der "Görli" in Berlin-Kreuzberg wird immer krimineller - meistens haben die Taten einen Bezug zum Drogenhandel. Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei sieht die aktuellen Konzepte gegen die Drogendealer kritisch. "Vor ihnen zu kuschen und ihnen den Park möglichst angenehm zu gestalten und sie neben spielenden Kindern und Familien zu integrieren ist der falsche Weg", sagt er im Inforadio.

Wie Recherchen des Politikmagazins "Kontraste" ergeben haben, stehen die begangenen Strafaten rund um den Görlitzer Park oft in Verbindung zum Drogenhandel. Die Zahl der schweren Körperverletzungen ist in den ersten fünf Monaten 2019 um 50 Prozent höher gewesen, als im gleichen Zeitraum 2018. Die Zahl der Raubtaten ist in derselben Zeit um 30 Prozent gestiegen.



Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Die Grünen) erklärte dazu im Interview mit "Kontraste", in vielen Fällen handele es sich bei den Gewalttaten um Revierstreitigkeiten zwischen Drogendealern. Der Bezirk versuche durch regelmäßige Polizeistreifen im Park entgegen zu wirken.



Die Recherchen von "Kontraste" zeigen aber, dass die Polizei in vielen Fällen keine Handhabe gegen die Dealer hat. In Berlin gelten 15 Gramm Cannabis als Eigenbedarf - mehr als doppelt so viel wie im Rest der Bundesrepublik. Personen die mit bis zu 15 Gramm Cannabis aufgegriffen werden, können nicht wegen Drogenhandels belangt werden. Von dem Drogenhandel im Görlitzer Park profitieren auch kriminelle Clan-Strukturen.