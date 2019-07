- "Wenn die Türkei neue Forderungen hat, muss man drüber reden"

Nach Angaben des türkischen Außenministers ist das Flüchtlingsabkommen mit der EU aufgekündigt. Damit reagiert Ankara auf Sanktionen, die kürzlich gegen die Türkei verhängt wurden. Die türkische Regierung wirft Brüssel außerdem vor, seinen Teil der Abmachung nicht erfüllt zu haben. Alexander Graf Lambsdorff ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und auch zuständig für Europa- und Außenpolitik. Im Inforadio sagt er, ohne eine Änderung der türkischen Terrorgesetzgebung, wird es keine Visafreiheit geben.



In der EU sei man sich aber einig: "Ohne eine Änderung der Terrorgesetzgebung, kann es keine Änderung der Visumsfreiheit geben", so der FDP-Außenexperte. Denn da Gesetz sei willkürlich. Für ein Like oder einen Tweet in sozialen Netzwerken könnten Menschen unter den Torrorparagrafen in der Türkei fallen und strafrechtlich verfolgt werden.



"Wir müssen schnellstmöglich Klarheit darüber bekommen, was Çavuşoğlu sagen wollte und ob die türkische Seite neue Forderungen hat, dann muss man darüber reden."