- Fronten im Hohenzollern-Streit bleiben verhärtet

Schon seit Jahren streiten Nachkommen des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II., mit dem Staat um den ehemaligen Besitz der Adelsfamilie. Es geht um Kunstwerke, aber auch um Schlösser und Gutshäuser. Am Mittwoch gab es einen neuen Verhandlungstermin. Der Geschichtsexperte beim Inforadio, Harald Asel, sieht derzeit keinerlei Bewegung.

Asel geht davon aus, dass der Streit vor einer "neuen Eskalationsstufe in Vorbereitung auf einen Prozess" steht - den Knoten könne wohl nur noch ein Gericht lösen, meint er. Lediglich in Nebenfragen zeige sich der Anwalt der Hohenzollern verhandlungsbereit, so zum Beispiel bei der Gestaltung eines eigenen Hohenzollern-Museums.

HINTERGRUND: FRAGEN & ANTWORTEN ZUM STREITFALL

Wer streitet mit wem?



Das Haus Hohenzollern, deren Chef Georg Friedrich Prinz von Preußen der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. ist, verhandelt mit dem Bund sowie den Ländern Berlin und Brandenburg über die Rückgabe teils sehr wertvoller Kunstobjekte. Bei den Gesprächen geht es nach Angaben aus dem Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) um eine dauerhafte Lösung für Kunst- und Sammlungsgegenstände. Die Positionen liegen demnach allerdings noch weit auseinander. Mit der Ausrufung der Weimarer Republik und der Abdankung des Kaisers war die Monarchie 1918 beendet. Das Vermögen der Hohenzollern wurde beschlagnahmt.

Was fordern die Nachkommen der Hohenzollern?



Nach unbestätigten Berichten von "Spiegel" und "Tagesspiegel" geht es im Rechtsstreit um bedeutende Kunstwerke, um die fürstlichen Bibliotheken und das Königliche Hausarchiv. Auf der Liste stehe etwa der Sterbesessel von Friedrich II.. Begehrlichkeiten wurden für Hunderte Gemälde und Skulpturen sowie Möbel angemeldet. Sie gehörten einst zu den "privaten" Wohnräumen der Kaiserfamilie. Es geht laut dem Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) um Sammlungsobjekte, die sich vor allem bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und beim Deutschen Historischen Museum befinden.



Gefordert wird laut Medienberichten auch ein dauerhaftes, unentgeltliches Wohnrecht entweder im Schloss Cecilienhof, Schloss Lindstedt oder in der Villa Liegnitz in Potsdam.

Waren diese Fragen nicht schon längst entschieden?



Tatsächlich hatte nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, der Revolution von 1918 mit der Abdankung von Wilhelm II. und seiner Flucht nach Holland die Regierung den kaiserlichen Besitz beschlagnahmt. Andere Königshäuser, etwa die Wittelsbacher oder die Welfen, wurden vergleichsweise sanft behandelt und konnten viel behalten. In einem Vertrag zwischen dem Staat und den Hohenzollern wurde 1926 eine Vermögensregelung getroffen, die allerdings viele Lücken aufwies.



Als nach 1945 die sowjetischen Besatzer den Hohenzollern Kollaboration mit den Nazis vorwarfen, entzogen sie ihnen auch das Wohnrecht in den Schlössern im Osten.



Will die Familie der Hohenzollern die Kunstwerke aus den Museen entfernen?



Nein - die Hohenzollern wollen die historischen Sammlungen in Museen für die Öffentlichkeit erhalten. Das erklärte zumindest ihr Anwalt Markus Hennig. "Das Haus Hohenzollern hat in den Gesprächen wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass es seiner historischen Verantwortung und Aufgabe Rechnung trägt", heißt es darin. "Entgegen verschiedener Berichte ist es aus Sicht des Hauses das primäre Ziel, die Sammlungen in den bestehenden Museen zu erhalten und der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen." Dies zeige sich auch darin, dass das Haus Hohenzollern seit Jahrzehnten als größter Leihgeber der preußischen Schlösserverwaltungen und Stiftungen gelte.