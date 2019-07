- Krankmeldungen wegen psychischer Probleme stark angestiegen

Überlastung, Depressionen, Angststörungen - immer mehr Arbeitnehmer wurden in den vergangenen zwanzig Jahren wegen psychischer Probleme krankgeschrieben. Das zeigt eine Langzeitstudie der DAK. Ein Grund für den Anstieg in der Statistik ist unter anderem, dass die Menschen immer häufiger bereit sind, über psychische Krankheiten zu reden, erklärt DAK-Pressesprecher Andreas Storm im Inforadio.

In den 90er Jahre war die Hürde, über die Krankheitssymptome zu sprechen, noch sehr hoch. Bei dem Thema habe aber eine Enttabuisierung stattgefunden, so Storm. Dadurch sei es nun auch möglich, die Menschen mit den Krankheiten besser zu erfassen. Jeder 18. Arbeitnehmer war zuletzt wegen psychischer Krankheiten krankgeschrieben. Das entspricht etwa 2,2 Millionen Menschen in Deutschland.