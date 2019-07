- Lebensmittelfälschung: "Machen es den Betrügern zu leicht"

Erinnern Sie sich noch an den Pferdefleischskandal? Anfang 2013 kam ans Licht, dass in Millionen Fertiggerichten nicht das drinsteckte, was auf der Packung stand. Anstelle von Rind wurde Verbrauchern Pferdefleisch untergejubelt. Ein spektakulärer Betrugsfall - aber wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, sagen Kenner des Lebensmittelgeschäfts. Sie befürchten, dass hinter Lebensmittelfälschungen ein ganz großes Geschäft steckt. Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter berichtet.