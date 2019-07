- IHK: "Auch nach Brexit bleibt britischer Markt spannend"

Am Dienstag wird die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May bekanntgegeben - als Favorit gilt der frühere Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson. Am 31. Oktober sind die Briten raus aus der EU - laut Johnson mit oder ohne Abkommen. Ulrich Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer, hofft noch auf ein Abkommen zwischen EU und Großbritannien.

Wer wird neuer Regierungschef in Großbritannien? 160.000 Parteimitglieder der konservativen Tories durften per Briefwahl abstimmen. Zur Wahl standen Ex-Außenminister Boris Johnson und Außenminster Jeremy Hunt. Am Dienstag Mittag wird bekannt gegeben, wer von den beiden in die Fußstapfen von Theresa May treten wird. Aus London berichtet Imke Köhler.

Bei einem Austritt ohne Abkommen wären besonders Unternehmen mit internationalen Lieferketten betroffen. Aber auch Firmen, die von der Freizügigkeit der Arbeit profitieren, so auch in der Landwirtschaft. "Großbritannien ist die zweitgrößte Marktwirtschaft in Europa. Es bleibt so oder so ein spannender Markt für deutsche Unternehmen", so Ulrich Hoppe. Daher sei es unwahrscheinlich, dass sich viele Firmen aus Großbritannien zurückziehen.

Boris Johnson (55) hat es schon lange auf das Amt des Premierministers abgesehen - daran gibt es kaum einen Zweifel. Der britische Ex-Außenminister und frühere Londoner Bürgermeister hat zuletzt tatkräftig mitgeholfen, Theresa May zu Fall zu bringen. Sie selbst hatte ihn 2016 nach dem knappen Votum der Briten für den EU-Austritt als Chefdiplomaten in ihr Kabinett geholt. Später löste sich der heute 55-Jährige aus der Umklammerung. Er trat von seinem Kabinettsposten zurück und schrieb fortan in einer wöchentlichen "Telegraph"-Kolumne gegen Mays Brexit-Pläne an. Nachdem May Anfang dieses Jahres drei Mal mit ihrem Brexit-Deal im Parlament in London gescheitert war und Nigel Farage mit seiner Brexit-Partei bei der Wahl zum Europaparlament zur stärksten Kraft in Großbritannien wurde, sah Johnson seine Chance gekommen, zumal May ihren Rücktritt ankündigen musste. Den Brexit-Hardlinern in der Konservativen Partei verspricht er einen EU-Austritt zum 31. Oktober - mit Abkommen oder ohne. Gleichzeitig behauptet er aber, die Chancen eines No-Deal-Brexits seien eins zu einer Million.

Großbritannien bekommt einen neuen Premierminister – und dem Land drohen unruhige Zeiten. Am Dienstag geben die regierenden Konservativen bekannt, wer den Wettbewerb um die Nachfolge von Theresa May als Partei- und Regierungschef für sich entschieden hat. Nur etwas mehr als drei Monate später, am 31. Oktober, scheidet Großbritannien nach aktuellem Zeitplan aus der Europäischen Union aus. Mays Nachfolger fährt mit Blick auf den Brexit einen Kollisionskurs sowohl gegenüber der EU als auch dem britischen Parlament.

Wer folgt auf Theresa May?



Wenn nichts Unvorhergesehenes geschieht, heißt der nächste britische Premierminister Boris Johnson. Der umtriebige frühere Außenminister liegt bei Buchmachern und in Umfragen so weit in Führung, dass ein Sieg seines Rivalen Jeremy Hunt als extrem unwahrscheinlich gilt. Johnson, der zu Fakten eine zuweilen unorthodoxe Beziehung pflegt, betrieb seinen Wahlkampf mit dem ihm eigenen Getöse und erklärte, er werde die Strahlkraft des Landes wiederbeleben. Vor allem eines versprach er: Großbritannien werde die EU am 31. Oktober verlassen, "komme, was wolle".

Wie läuft der Machtwechsel ab?

Der Premierminister übernimmt sein Amt voraussichtlich am Mittwoch. Zuvor begibt sich May den Gepflogenheiten zufolge in den Buckingham-Palast und bittet Königin Elizabeth II., ihren Nachfolger mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Johnson – oder, weniger wahrscheinlich, Hunt – wird dann am Nachmittag vor seinem neuen Wohnsitz in Downing Street 10 eine Rede an die Nation halten.