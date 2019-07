- LSBTI: "Jeder Angriff ist eine Diskriminierung zu viel"

1994 wurde der Paragraf 175 zur Verfolgung Homosexueller abgeschafft - und erst vor zwei Jahren ist ein Gesetz in Kraft getreten, das seine Opfer entschädigt. Bislang wird es jedoch kaum genutzt. Jens Brandenburg, Sprecher für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen (LSBTI) der FDP-Bundestagsfraktion. Im Inforadio erklärt er, mit der Entschädigung gehe es zunächst darum das Unrecht anzuerkennen.

Bisher wurden etwa 150 Entschädigungsanträge wegen des Paragrafen 175 gestellt. Dabei gab es schätzungsweise 64.000 Verfolgte. Für Jens Brandenburg liegen die Gründe für die niedrige Zahl darin, dass das Entschädigungsgesetz in der Breite nicht so bekannt sei. Zudem seien viele der Verfolgten heute alt oder verstorben.

"Ich glaube, man kann so ein erfahrenes Unrecht nie wieder gut machen", so der FDP-Politiker. Es gehe zunächst darum, die Urteile aufzuheben. Der symbolische Betrag erkenne an, dass das Vorgehen nicht mit dem Wertekanon der Bundesrepublik vereinbar gewesen sei.