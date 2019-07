imago images / Klaus Martin Höfer Bild: imago images / Klaus Martin Höfer

Mo 22.07.2019

- UNHCR fordert EU-weite Regelung für gerettete Flüchtlinge

Von Januar bis zum Juli gab es in diesem Jahr 584 Tote und Vermisste auf dem Mittelmeer. Dabei versuchen immer weniger Menschen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Die EU berät heute darüber, was mit den Menschen geschehen soll, die gerettet wurden. Chris Melzer, Sprecher der UNHCR-Vertretung Deutschland, fordert einen Schlüssel, nach dem die Menschen in der Europäischen Union verteilt werden.

Auszeichnung imago images / Italy Photo Press - "Es darf keine Frage sein, ob Gerettete anlanden können" Der Max-Dortu-Preis der Stadt Potsdam für Zivilcourage und gelebte Demokratie geht in diesem Jahr an die Crew des Seenotrettungsschiffs "Iuventa". Die Besatzung der "Iuventa" habe 2016 und 2017 in 16 Missionen mehr als 14.000 Menschen vor dem Tod durch Ertrinken im Mittelmeer bewahrt, begründete die Jury. Im Inforadio-Interview sagt Sascha Girke, Crewmitglied der "Iuventa": "Es gibt keinen Grund, die Menschen abzuweisen."

Für den Sprecher des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen könne es nicht sein, dass sich immer die gleichen Länder um das Problem kümmern. Grundsätzlich sei eine europaweite Regelung nötig. Die Initiative der "Hilfsbereiten" bewertet er so: "Wir gehen schon davon aus, wenn einige große starke Länder vorangehen und die moralische Fahne hissen, dass es dann dazu führt, dass ganz Europa mitzieht", so Melzer. Die Vereinten Nationen sprechen sich unter anderem für eine EU-Seenotrettungsmission aus. Zudem könne man nicht Länder, die zufällig am Mittelmeer liegen, allein lassen.

Schlüssel soll regeln, wo Asylsuchende Antrag stellen

Laut Melzer kommen verhältnismäßig wenige Menschen über das Mittelmeer in Europa an. "Wichtig ist, dass es ein Schlüssel gibt, dass sich die Länder einigen, wenn Menschen ankommen, nehmen wir sie auf." Dabei heißt "aufnehmen" für den Sprecher des Flüchtlingswerks, dass die Menschen die Chance bekommen, ihren Asylantrag zu stellen. Einen Pulleffekt - nach dem die Menschen durch eine feste Regelung zunehmend nach Europa kommen würden - sieht Melzer nicht. Denn die Menschen, die über das Mittelmeer flüchten, seien bereits unterwegs und in Ländern wie in Libyen. Geplante Asylzentren in nordafrikanischen Ländern sieht er kritisch. So könne die EU ihr Asylverfahren nicht "outsourcen", außerdem fehlt dem Sprecher des Flüchtlingswerks noch ein schlüssiges Konzept.