- "Es darf keine Frage sein, ob Gerettete anlanden können"

Der Max-Dortu-Preis der Stadt Potsdam für Zivilcourage und gelebte Demokratie geht in diesem Jahr an die Crew des Seenotrettungsschiffs "Iuventa". Die Besatzung der "Iuventa" habe 2016 und 2017 in 16 Missionen mehr als 14.000 Menschen vor dem Tod durch Ertrinken im Mittelmeer bewahrt, begründete die Jury. Im Inforadio-Interview sagt Sascha Girke, Crewmitglied der "Iuventa": "Es gibt keinen Grund, die Menschen abzuweisen."

"Die, die uns anklagen, sind diejenigen, die tagtäglich Rechtsverstöße begehen, wenn sie Menschen das Recht auf Asyl und das Recht auf Schutz in der EU verweigern", so der Seenotretter Girke. Die Uneinigkeit in der EU, wohin die Geretteten kommen, dürfe nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen werden.

Sascha Girke spricht sich dafür aus, dass die Verteilung nach den Wünschen und Bedürfnissen der Geretteten erfolgen sollte. "Denn die EU ist in der Lage, all die Menschen aufzunehmen und sie temporär oder langfristig als Schutzsuchende zu unterstützen." So gäbe es keinen Grund, die Menschen abzuweisen. Die Maßnahmen in Italien seien politisch motiviert.