imago images / ZUMA Press Bild: imago images / ZUMA Press

Mo 22.07.2019 | 07:05 | Interviews

- Nach der Parlamentswahl Reformen in der Ukraine möglich

In der Ukraine hat am Sonntag die Partei von Präsident Selenskyj die Parlamentswahl klar gewonnen. Ein wichtiges Thema im Land ist der Krieg in der Ostukraine. Iryna Solonenko ist Ukrainerin, sie forscht als Associate Fellow am Robert Bosch-Zentrum für Mittel- und Osteuropa, Russland und Zentralasien. Solonenko sagt im Inforadio, die Ukraine alleine könne Frieden in der Region nicht schaffen. Vielmehr sei Druck vom Westen auf Russlands Präsident Wladimir Putin nötig.

Das Endes des Krieges in der Ostukraine sei nur von Putin abhängig, so Solonenko. Der ukrainische Präsident Selenskyj habe zu diesem Thema - wie sein Vorgänger Petro Poroschenko - bereits mit dem russischen Präsidenten gesprochen. Dabei ging es auch um die Freilassung von politischen Gefangenen in Russland.

Viele Reformen im Land nötig