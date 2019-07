- Bildungsexpertin: "Berlin hat erheblichen Handlungsbedarf"

Wieder einmal gab es schlechte Noten für Berlins Schülerinnen und Schüler. Die Drittklässler haben beim aktuellen Test VERA3 schlecht abgeschnitten - es haben sich große Defizite beim Lesen und Rechnen gezeigt. Sybille Volkholz war in den Wendejahren Bildungssenatorin in Berlin und kümmert sich bis heute engagiert um das Thema. Im Inforadio erklärt Volkholz, man müsse den Schülern die Leistung auch zutrauen.

Volkholz fordert. "Wir müssen etwas tun, damit die Berliner Kinder mit besseren Kompetenzen von den Schulen abgehen." Dabei kritisiert die ehemalige Bildungssenatorin, dass noch zu viel das Gießkannenprinzip angewandt würde. Eine Stunde mehr Deutsch für alle sei nicht die Lösung. Man müsse die Maßnahmen mehr konzentrieren.

Für sie gibt es zwischen den nördlichen und südlichen Bundesländern einen Unterschied in der Haltung. So habe man in Berlin Probleme mit Leistungsanforderungen. So herrsche die Angst davor, "wenn man die Leistung zu stark betont, dann geht man das Risiko ein, dass man die Schwächeren rausfallen lässt."