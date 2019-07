dpa Bild: dpa

Fr 19.07.2019 | 15:25 | Interviews

- Estonia: "So ein Fährenunglück ist heute in Europa sehr unwahrscheinlich"

Vor 25 Jahren versank die Fähre Estonia in der Ostsee. 852 Menschen starben bei dem Unglück. Als Ursache gilt eine Vermischung von menschlichem Versagen in Verbindung mit unzureichender Technik und widrigen Umständen. Professor Stefan Krüger, Leiter des Instituts für das Entwerfen von Schiffen und Schiffssicherheit an der Technischen Universität Hamburg, war maßgeblich an der Untersuchung des Unglücks beteiligt. Er erklärt im Inforadio, es sei unwahrscheinlich, dass sich so ein Unglück in Europa wiederholen könnte.



Entschädigungsklagen Rund 25 Jahre nach dem Untergang der Ostseefähre "Estonia" hat ein Gericht Entschädigungsansprüche von Überlebenden und Opferangehörigen zurückgewiesen. Die Kläger hätten kein grobes oder vorsätzliches Fehlverhalten der französischen Prüfungsstelle Bureau Veritas und der Papenburger Schiffsbauwerft nachweisen können. So hat das französisches Gericht am Freitag seine Entscheidung begründet. Das Schiff war Anfang der 1980er Jahre bei der Meyer Werft in Papenburg vom Stapel gelaufen, das Bureau Veritas hatte es als seetüchtig eingestuft. Die Kläger hatten gut 40 Millionen Euro Schadenersatz gefordert.

Seit dem Unglück der Fähre Estonia wurden die Sicherheitsvorschriften in Europa verbessert, erklärt Professor Stefan Krüger. So sei heute die Bugvisierkonstruktion grundsätzlich besser ausgelegt. Außerdem könnten die Fähren mehr Wassermengen aufnehmen, die auf das Fahrzeugdeck gelangen. Allerdings seien das nur lokale Sicherheitsregeln. Probleme sieht der Experte für Schiffsicherheit etwa bei Freihandelsabkommen und außerhalb der EU: "Generell können Sie davon ausgehen, dass bei Fähren, die außerhalb der Europäischen Union fahren, der Sicherheitsstandard nicht so hoch ist wie innerhalb der Europäischen Union."



Fischerei Problem bei Schiffssicherheit



Im Gegensatz zu Fähren seien Kreuzfahrtschiffe die sichersten Schiffe überhaupt, so Krüger. Dass so viele Menschen bei dem "Estonia"-Unglück ums Leben kamen, habe daran gelegen, dass die Fähre gekentert ist. Es waren große Mengen Wasser auf das Fahrzeugdeck gelangt, die Fähre habe plötzlich große Schlagseite angenommen, "wo kein Mensch mehr lebend rauskommt". Das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia sei hingegen langsam gesunken.



Das Hauptproblem in der Seefahrt sei die Fischerei, erklärt der Experte. Pro Jahr sterben demnach 1.000 Fischer in Europa. Sie gehen wegen schlechter Sicherheitsvorkehrungen über Bord, so Krüger.

Ein weiteres Problem für die Schiffssicherheit sei der Druck CO2 einsparen zu müssen. Denn durch kleinere Motoren lassen sich die Schiffe laut dem Professor bei schwerem Wetter nicht mehr beherrschen.



Hintergrund: "Estonia"-Untergang