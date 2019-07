- Den Kirchen gehen die Mitglieder aus

Zwischen März und Juli 2018 hat die Evangelische Kirche mehr als 12.000 Menschen verschiedener Glaubensrichtungen danach, wie regelmäßig sie Gottesdienste besuchen. Über 90 Prozent gaben sich als Mitglied der evangelischen Kirche zu erkennen.



Ein Fünftel gab an, jede Woche den Gottesdienst zu besuchen, 43 Prozent "mehrmals im Monat", ein weiteres Drittel "mehrmals im Jahr", vier Prozent "jährlich oder seltener" und ein Prozent "nie". Eine Mehrheit der Teilnehmer nimmt nur an "zwei Gottesdienstformaten" - Weihnachten und weitere kirchlichen Festen - teil. Selbst an klassischen Kasualien wie Taufe oder Beerdigung nimmt laut Umfrage ein Fünftel (fast) nie teil. In einem noch ausgeprägteren Maße gilt dies für den Sonntagsgottesdienst, den ein knappes Drittel kaum oder sogar nie besucht.



Zwischen 2006 und 2016 sank die Zahl der Gottesdienstbesucher am Sonntag Invokavit, einem der klassischen Zählsonntage, von 786.654 auf 636.709 - ein Rückgang von 19 Prozent. Mittlerweile betrifft diese Entwicklung aber auch die kirchlichen Feste: So sind die

Teilnahmezahlen bei weiteren statistisch erfassten Anlässen wie Heiligabend, Karfreitag und Erntedank ebenfalls um 15 bis 24 Prozent zurückgegangen.



Quelle: KNA