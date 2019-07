imago/Rene Traut Bild: imago/Rene Traut

- "Zipse kennt BMW in- und auswendig. Er ist bestens gerüstet"

E-Autos, strenge Vorgaben für den CO2-Ausstoß, der Diesel-Motor auf dem Abstellgleis: Weltweit stehen der Autoindustrie große Umwälzungen bevor. Bei den deutschen Autobauern brechen die Absatzzahlen massiv ein, weil bislang durchschlagende Antworten auf diese drängenden Themen fehlen. BMW will nun mit seinem neuen Chef Oliver Zipse in die Zukunft aufbrechen. Dieser sei eine gute Wahl für den Posten, so der Autoexperte Helmut Becker im Inforadio.

Oliver Zipse habe die Karriereleiter bei BMW von unten nach oben durchlaufen. Deswegen sei er als Chef bestens gerüstet, sagt Helmut Becker. Der Autoexperte war selbst Volkswirt bei dem deutschen Autobauer. Zipse kenne den Konzern zudem als Leiter der strategischen Konzernplanung. Die Autoindustrie kommt in Zukunft an einem anderen Antriebssystem als dem Verbrenner nicht vorbei, so Becker. Allerdings streiten die Gelehrten darüber, welche Art der Elektromobilität das sein sollte. So seien Antriebsarten mit Batterie, Wasserstoff oder synthetischen Treibstoffen möglich. Er selbst bevorzugt synthetische Treibstoffe, die im Verbrennermotor CO2-neutral verarbeitet würden.



Elektromobilität via Batterie für weite Strecken ungeeignet

Dass BMW nicht voll auf Elektromobilität setze, begrüßt der Autoexperte. Denn die Kunden wollten keine Elektroautos. Die Hersteller, die voll auf Elektromobilität setzten, betreiben laut Becker ein "Vabon-Spiel".

"Elektromobilität mit Batterie betrieben ist ein Nischenmarkt, der für Ballungszentren oder Nutzanwendungen mit einem beschränkten Radius ganz gut ist. Aber für die weite Strecke - und Deutschland ist ein Flächenstaat - und für die große weite Strecke ist Elektromobilität via Batterie völlig ungeeignet", so Helmut Becker.

Hintergrund: Zur Person Oliver Zipse

Zipse wurde 1964 in Heidelberg geboren, hat in den USA Informatik sowie Mathematik und in Darmstadt Maschinenbau studiert und 1991 bei BMW angefangen. Nach Stationen in München und Südafrika leitete er bis 2008 das Mini-Werk Oxford, war Chef der Technischen Planung, der Konzernplanung und der Produktstrategie und rückte 2015 in den Vorstand auf - schon damals als Nachfolger von Krüger, der vom Produktionsvorstand zum Vorstandschef aufstieg. Als Produktionsvorstand verantwortet Zipse seither das mit Abstand größte Ressort im BMW-Konzern. Bei laufender Produktion muss er die Fabriken für den Bau von Elektroautos umrüsten, mit selbstbewussten Werksleitern und Betriebsräten gut zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass jährlich 2,5 Millionen Autos reibungslos vom Band laufen.

