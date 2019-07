- Gesine Schwan erneuert Interesse an SPD-Vorsitz

Die Kanzlerin, die künftige EU-Kommissionschefin und die neue Verteidigungsministerin lächelnd nebeneinander sitzend - das ist das Bild der Woche. Drei CDU-Politikerinnen haben in dieser Woche die Schlagzeilen bestimmt. Gesine Schwan hätte sich gewünscht, dass ihre SPD im Vorfeld dieser Entwicklungen selbstbewusster aufgetreten wäre. Aber womöglich wird sie schon bald persönlich mehr Einfluss auf die Geschicke der Partei nehmen können.

Ihre Partei, die SPD, hätte die Personalentscheidungen rund um Von der Leyen und Kramp-Karrenbauer an mehr Bedingungen knüpfen müssen, bemängelt Schwan im Gespräch mit Alexander Schmidt-Hirschfelder. "Teilweise wurde das ja auch gemacht, denn ganz ohne Kritik von außen hätte Von der Leyen nie so viele Konzessionen in ihrer Rede im Europaparlament gemacht", fügt Schwan hinzu.

In Gesine Schwan hat sich kein positiver Eindruck eingestellt, als sie die drei CDU-Frauen Merkel, Kramp-Karrenbauer und Von der Leyen in dieser Woche lächelnd nebeneinander sitzen sah. "Das war für mich kein Ausdruck von Erfolg. Es ist doch offenkundig, dass in dieser Sache außer der Schnelligkeit nichts wirklich überzeugend funktioniert hat. Das war unangemessen, wie diese Sache abgelaufen ist", kritisiert Schwan die Personalrochade im Verteidigungsministerium.

Dass einige SPD-Abgeordnete im Europaparlament gegen Von der Leyen gestimmt haben, gefällt Schwan trotzdem nicht. "Eine gemeinsame Abstimmung der Sozialdemokraten im Europaparlament ware schon besser gewesen. Wir müssen künftig inhaltlich an einem Strang ziehen. Ich befürchte, dass es nicht genügend inhaltliche Debatten in der SPD darüber gibt, wohin mal will." Sie selbst will das gerne ändern, womöglich auch als SPD-Chefin: "Ich bin bereit für den SPD-Vorsitz, aber nur bei entsprechender Unterstützung - und nicht alleine", betont sie. Am liebsten wäre ihr ein jüngerer Mann an ihrer Seite, so Schwan.



Bis zum 1. September können Interessentinnen und Interessenten für den SPD-Vorsitz ihre Kandidatur anmelden. Anschließend stimmen die Mitglieder ab. Bislang gibt es zwei Bewerberduos und einen Einzelkandidaten.