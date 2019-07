- Tourismusexperte Hartmann: "Fliegen muss teurer werden!"

Mal eben mit dem Flugzeug für 39 Euro nach München oder für 79 Euro nach Mallorca - immer mehr Menschen nutzen das Flugzeug. Und sorgen für eine denkbar negative Umweltbilanz. Rainer Hartmann ist Professor für Freizeit- und Tourismusmanagement an der Hochschule Bremen. Im Inforadio rät er dringend dazu, Flüge deutlich zu verteuern und gleichzeitig in den Bahnverkehr zu investieren.

Um das Klimabewusstsein in den Menschen zu ändern, müsse der Staat handeln. Vorbild für die Bundesregierung müsse Frankreich sein: "Dort hat man mit einer Flugsteuer 180 Millionen Euro erlöst, das Geld soll in den Ausbau des Schienenverkehrs gesteckt werden. Das hat großen Vorbildcharakter", meint der Wissenschaftler. Aber auch die Tourismusbranche sei gefragt: "Sie trägt da ebenfalls eine sehr hohe Verantwortung. Die Branche könnte in vielen Fällen steuernd eingreifen. Reisemittler und Reisebüros müssen Konsumenten stärker dahingehend beraten, welche anderen Möglichkeiten sie haben."

Um die klimaschädlichen Ausstöße von Flugzeugen ging es am Donnerstagabend auch auf der Sitzung des Klimakabinetts. Dort haben sich keine Fortschritte im Ringen um eine gemeinsame Linie der Bundesregierung abgezeichnet. "Da ist noch eine Menge Arbeit vor uns", erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) anschließend in Berlin. Sie sprach von einer "intensiven Diskussion zur CO2-Bepreisung. Vor der Sitzung hatte sich Schulze auch kritisch zu Flugpreisen geäußert, die oft unter vergleichbaren Bahnpreisen lägen. Das könne so nicht länger hingenommen werden, sagte sie in eineme Zeitungsinterview.