Fr 19.07.2019 | 07:25 | Interviews

- Roth fordert "Exzellenztitel für geleistete Arbeit"

An diesem Freitag entscheidet sich, welche Hochschulen künftig den begehrten Titel "Exzellenzuniversität" tragen dürfen. Den Hochschulen winken staatliche Förderungen von 10 bis 28 Millionen Euro im Jahr. Allerdings wird das Geld auf mehr Bereiche - Cluster - gestreckt als bisher. Für jede Uni steht also weniger Geld zur Verfügung. Der System-Biologe an der Universität Freiburg, Dr. Günter Roth, sieht das Verfahren kritisch. Die Art und Weise, wie die Exzellenztitel umgesetzt würden, sei wenig hilfreich, meint Roth.



Roth kreidet vor allem an, dass nun Universitäten in den Genuss des Exzellenztitels kommen, "obwohl sie den noch gar nicht bewiesen haben." Bei der Vergabe des Titels werde auch ignoriert, was es für eine Universität wie jene in Freiburg bedeute, die den Exzellenztitel wieder aberkannt bekommen habe: "Das hat hier zu tiefen Einschnitten geführt", betont Roth, der als Wissenschaftler für die Universität Freiburg arbeitet und alle Forschungsgelder selbst einwerben muss. "Eigentlich bräuchte man eine starke Grundfinanzierung, um langfristige Projekte durchziehen zu können", fordert er.

Mit den jetzigen Kürzung des Exzellenzprogramms würden einige schlecht ausgestattete Rennpferde ins Rennen geschickt, "dabei werden viele auf der Strecke bleiben, die es eigentlich nicht verdient haben", kritisiert Roth. Konkret schlägt er für die Zukunft vor: "In fünf bis sieben Jahren könnte man dann sagen, jetzt gibt es den Exzellenztitel für geleistete Arbeit - und nicht für Arbeit, die in der Zukunft noch kommen wird, wie es jetzt gehandhabt wird. Da würden sich viele Wissenschaftler freuen."

