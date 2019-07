imago/NASA Bild: imago/NASA

- Wem gehört der Mond?

Selbstbewusst steckt Neil Armstrong am 20. Juli 1969 die USA-Flagge in den Mondboden - so als ob er symbolisieren wolle: Der Mond ist ab sofort amerikanisches Staatsgebiet. Doch wie ist das eigentlich? Wem gehört der Mond? Geregelt ist das im Weltraumvertrag von 1967, wie Prof. Dr. Marcus Schladebach, Weltraumrechtler an der Universität Potsdam, im Inforadio erklärt.

Grundsätzlich sei der Mond ein "hoheitsfreier Gemeinschafts", das heißt er gehört allen Staaten gemeinsam und keinem Staat allein, wie Schladebach erklärt.