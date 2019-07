- "Bond ist Kolonialismus und kann kaum durch eine Frau ersetzt werden"

Die Meldung "Der nächste 007 wird eine Frau..." hat polarisiert. Obwohl der männliche Bond wiederkommen soll. Im Gespräch für die Rolle soll die Schauspielerin Lashana Lynch sein. Wir sprechen darüber mit Thomas Küpper, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Die Faszination des Bond macht für ihn aus, dass sich sein Bild der Männlichkeit gesellschaftlich gewandelt hat. Doch symbolisch habe er immer den Eroberer vertreten - damit vertrete die Figur etwas Nostalgisches.



Dennoch sieht der Medienwissenschaftler einen starken Wandel der Figur James Bond über die Jahrzehnte. "Das ist ja gerade das spannende an dieser Reihe, zu sehen, wie sich hier Bilder der Männlichkeit und ihrer Geltung verändern müssen", sagt er im Inforadio-Interview. Nur so habe sich die Serie so erfolgreich halten können. Die 1960er-Bewegung und erstarkender Feminismus und mehr Frauenrechte hätten dazu geführt, dass auch Bond und seine Gespielinnen sich im Laufe der Zeit gewandelt hätten. Er sieht in der Idee, nun eine Frau einzusetzen, ein "Bauernopfer" für die Serie.

"Dadurch kann doch ein Grundzug des männlichen Helden fortgeschrieben werden", erklärt Küpper. Doch: "Bond kann kaum durch eine Frau oder schwarze Heldin ersetzt werden, weil die Figur mit dem Kolonialismus verbunden ist". Bond wurde kurz nach der Unabhängigkeit Indiens 1947 erschaffen - zu einem Zeitpunkt, wo das britische Empire seine Macht verlor. Doch der Protagonist habe damals als Symbol für den Kolonialismus gegolten und das sei auch heute noch so. "Bond vertritt das Britische, er ist Gentleman, er ist Eroberer." Damit sei die die Figur nach wie vor nostalgisch, gebe die Faszination von etwas, was es heute so nicht mehr gibt.