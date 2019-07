imago/Omar Marques Bild: imago/Omar Marques

Do 18.07.2019 | 07:25

- "Facebook-Währung Libra ist ein Gegenentwurf zum Bitcoin"

Voraussichtlich im nächsten Jahr will der Facebook-Konzern mit seiner Währung "Libra" auf den Finanzmärkten der Welt aktiv werden. Schwere Bedenken gegen diese neue Kryptowährung haben vor allem Datenschützer. An diesem Donnerstag beschäftigen sich die G7-Finanzminister mit Libra. Philipp Sandner, Leiter des Blockchain-Centers der Frankfurt School of Finance and Management, sieht in der neuen Währung eine Chance - wenn die Politik ihre Bedingungen stellt.



Hintergrund: Fragen und Antworten zu Libra, Bitcoins & Co.

Wann wird Libra starten?



Der offizielle Start ist in der ersten Jahreshälfte 2020 vorgesehen. Aber selbst Facebook-Manager räumen inzwischen ein, dass bis dahin noch viele regulatorische und rechtliche Fragen geklärt sein müssen. Das alte Facebook-Motto «Move fast and break things» (Sei schnell und breche Regeln und Etabliertes) führt hier nicht zum Ziel.



Wie kann Libra genutzt werden?



Wie bei anderen Kryptowährungen auch, benötigt man eine digitale Geldbörse ("Wallet"). Facebook wird mit "Calibra" eine eigene Wallet herausbringen. Sie wird als eigenständige App funktionieren, aber auch in WhatsApp und den Facebook Messenger integriert werden. Die Anwender können Libra mit klassischen Währungen wie Dollar, Euro oder Yen bei autorisierten Tauschbörsen kaufen - und auch wieder zurück.



Welchen Vorteil haben Anwender überhaupt, wenn sie Libra einsetzen?



In der ersten Phase richtet sich Libra vor allem an Menschen, die über Ländergrenzen hinweg Geld überweisen wollen und dafür bislang im klassischen Finanzsystem horrende Gebühren bezahlen. Ein anderes Anwendungsszenario ist die schnelle Überweisung von Geld unter Freunden, etwa beim Aufteilen einer Restaurant-Rechnung.



