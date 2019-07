imago/Sergei Savostyanov Bild: imago/Sergei Savostyanov

Do 18.07.2019 | 09:05 | Interviews

- Petersburger Dialog: Beck glaubt nicht an Fortschritte

In Königswinter bei Bonn treffen sich an diesem Donnerstag Bundesaußenminister Maas und sein russischer Amtskollege Lawrow zum traditionellen Petersburger Dialog. Die Grünen-Politikerin Marieluise Beck ist Vorstandsmitglied dieses Gremiums. Sie glaubt nicht an spürbare Fortschritte im gegenseitigen Verhältnis: "Da werden sich keine Revolutionen abspielen", sagt sie im Inforadio. Hauptgrund: die nach wie vor bedrohliche Lage in der Ost-Ukraine.

Der russische Präsident Putin verteile derzeit in der Ost-Ukraine großzügig russische Pässe, was eindeutig gegen internationales Recht verstoße, so Beck. Das ganze Gebaren Russlands im okkupierten Teil der Ukraine habe sich nicht verändert, daher seien auch Vorstöße wie jener des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer (CDU), der ein Ende der westlichen Sanktionen gegen Moskau angeregt hatte, "kontraproduktiv", so die Grünen-Politikerin weiter. "Gerade die AfD reibt sich da mit ihrer pro-putinschen Haltung die Hände", warnt sie.

tagesschau.de NDR Russland - Was bringen die Sanktionen? Seit fünf Jahren sind die EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft. Immer häufiger wird gefordert, diese abzuschaffen. Wie sinnvoll sind die Strafmaßnahmen?

Hintergrund: Der Petersburger Dialog