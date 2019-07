- EU-Experte: "Die Zersplitterung und die Uneinigkeit sind das größte Hindernis."

Traurig, einsam und final. Das, was für die SPD ein wilder und trotziger Schützengraben sein sollte - die Weigerung, für Ursula von der Leyen zu stimmen - hat sich erneut in einen Abgrund verwandelt, in den sich eine Partei in totaler Konfusion mit dem Kopf voran gestürzt hat. Damit riskiert sie in Berlin eine schwerwiegende Regierungskrise. Weil sie keine Spitzenkandidatin war, haben die 16 neugewählten SPD-Parlamentarier in Straßburg ihr Nein für VDL angekündigt. Die Anzeichen des Sturms ignorierend, die sich auf den Bänken neben ihnen zusammengebraut hatten.