- Ferber: "Sie hat Herzen im Parlament noch nicht gewonnen"

Am Dienstagabend wurde die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin gewählt - allerdings mit nur einer knappen Mehrheit. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber fordert im Inforadio, dass sie enger mit dem Parlament zusammenarbeitet. Denn sollte sich herausstellen, dass sie dauerhaft Kandidatin des Europarats ist, sieht er große Probleme.



Was wird Ursula von der Leyen tun, wenn sie am 1. November als erste Frau an die Spitze der Brüsseler EU-Kommission rückt? Zu ihrer Wahl im Europaparlament hat die CDU-Politikerin konkrete politische Leitlinien veröffentlicht. Ein Überblick:

"Ein europäischer Grüner Deal"

Ursula von der Leyen will Europa zum "ersten klimaneutralen Kontinent" machen. Dazu will sie bis 2021 einen Plan vorlegen, der bis 2030 eine Reduzierung der Treibhausgase um 55 Prozent ermöglicht. Derzeit sind im Vergleich zu 1990 lediglich 40 Prozent geplant. Zudem will sie vorschlagen, die Europäische Investitionsbank in die "Klimabank Europas" umzuwandeln. Ein "Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa" soll in den nächsten zehn Jahren Investitionen in Höhe von 1 Billion Euro unterstützen.

Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu verwirklichen, will von der Leyen zudem das Emissionshandelssystem auf den Seeverkehr ausweiten und auch den Straßenverkehr und den Bausektor einbeziehen. Eine CO2-Grenzsteuer könnte verhindern, dass Unternehmen mit Produktionsstandorten in weniger ambitionierten Staaten bevorzugt werden.