- Klimawandel als Asylgrund anerkennen?

Überflutungen, Wirbelstürme, Dürren, Anstieg des Meeresspiegels - als das vertreibt Menschen aus ihrer Heimat. Die Weltbank schätzt, dass bis zum Jahr 2050 bis zu 140 Millionen Menschen betroffen sein werden. Eine rechtliche Verpflichtung, Klimaflüchtlinge aufzunehmen, gibt es derzeit nicht. International sei damit auch vorerst nicht zu rechnen, meint Susanne Melde, Migrationsforscherin in der Berliner Niederlassung der Internationalen Organisation für Migration.



Südostasien und Zentralamerika sind besonders betroffen vom Klimawandel und der draufhin folgenden Migration, ebenso Ozeanien, West- und Zentralafrika sowie kleine Inselstaaten. Das meint Susanne Melde, Migrationsforscherin in der Berliner Niederlassung der Internationalen Organisation für Migration, im Inforadio-Interview.

Allerdings: "Es ist oft schwierig zu sagen, dass Umwelt der alleinige Faktor war, dass Leute weggegangen sind", so Melde. Oft habe eine Flucht mehrere Gründe, wie etwa die Hoffnung auf bessere Arbeitsmöglichkeiten oder den Gedanken, näher bei der Familie zu sein, nicht nur den Klimawandel. "Auf internationaler Ebene ist wahrscheinlich nicht so schnell damit zu rechnen, dass es ein Asylgrund wird."



Eine Alternative sei die Katastrophenvorsorge, sagt Melde. Doch die sei "völlig unterfinanziert". In den Ländern, die von Monsunregenfällen geplagt seien, wie etwa Indien und Nepal hieße das: Alternative Einkommensquellen schaffen, die unabhängig von der Landwirtschaft sind - etwa die Arbeit in der Industrie. Auch Ansiedlungen in gefährdeten Regionen sollten vermieden werden.