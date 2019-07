dpa Bild: dpa

Di 16.07.2019 | 12:05 | Interviews

- "Auf die Sozialdemokraten kommt es wahrscheinlich an bei dieser Wahl."

Wird Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin und damit die erste Frau an der Spitze der EU? Das entscheidet das Europaparlament am Dienstagabend. Als Verteidigungsministerin will die CDU-Politikerin zurücktreten - egal, wie die Wahl ausgeht. Ihre Bewerbungsrede vor dem Parlament hielt von der Leyen in drei Sprachen. Durchaus souverän und rhetorisch stark, berichtet unser Korrespondent Samuel Jackisch nach ihrem Aufritt.