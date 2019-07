Monatelang protestierten die Mieter in den berühmten klassizistischen DDR-Blockbauten in der Berliner Karl-Marx-Allee. Sie befürchteten, dass mit ihren Wohnungen spekuliert werden soll. Am Montag wurde dann bekannt, dass der Senat 670 Wohnungen dem Konzern "Deutsche Wohnen" vor der Nase wegschnappen will. Der Vertrag mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag soll bereits unterzeichnet sein. Die Mieter sind sehr erleichtert, wie Inforadio-Reporter Oliver Soos erfahren hat.