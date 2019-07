imago images / JOKER Bild: imago images / JOKER

Di 16.07.2019 | 09:45 | Interviews

- Brandenburg lehnt Klinik-Schließungen ab

Die Bertelsmann-Studie zur Neuordnung der Krankenhauslandschaft sorgt für Diskussionen. Die Experten empfehlen darin, kleine Krankenhäuser zu schließen. Andreas Büttner, Staatssekretär in Brandenburg für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie erklärt im Interview, dass dieser Strukturwandel bereits in den 90er Jahren vollzogen worden sei: 1990 gab es in Brandenburg noch 73 Kliniken, nach dem Wandel nur noch 53.