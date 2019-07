- TU-Präsident: "Das Berliner Potenzial ist unschlagbar"

Ein Expertengremium will bis Ende dieser Woche festlegen, welche Universitäten den Exzellenzstatus - und damit mehr Geld - erhalten könnten. Die Berliner Universitäten bewerben sich gemeinsam als Exzellenzverbund. Für TU-Präsident Prof. Dr. Christian Thomsen steht noch vor dem finanziellen Anreiz das internationale Renommee. Er geht im Inforadio fest davon aus, dass alle drei Berliner Universitäten den Exzellenzstatus erhalten werden.

Die TU Berlin wird bereits in den drei Forschungsfeldern Mathematik, Chemie und Intelligenzforschung aus dem Exzellenztopf unterstützt. "Nicht nur dort können wir aus dem Vollen schöpfen. Die gesamte Universität profitiert von den Exzellenzclustern", betont Thomsen im Inforadio. Gemeinsam mit der Freien Universität und der Humboldtuniversität hat die TU bei der Exzellenzkommission ihren Antrag auf den Exzellenzstatus eingereicht. Laut Thomsen ist das nur folgerichtig, denn "mit diesem Bündnis stellen wir eine in Deutschland einzigartige breite wissenschaftliche Basis auf." In den vergangenen zwei Jahren seien die Universitäten der Hauptstadt durch all die intensiven gemeinsamen Gespräche spürbar zusammengewachsen, "wir haben einen Hervorragender Antrag gestellt und ich bin da ganz unbesorgt. Das Potenzial in Berlin ist nicht schlagbar." Welche Universität wieviel Geld bekommt, wurde übrigens nicht im Vorfeld festgelegt. Allein ein wissenschaftlicher Wettbewerb zwischen den Hochschulen soll darüber entscheiden. "Alle Wissenschaftler können sich um Projekte bewerben, die Besten werden es dann bekommen", so Thomsen.

Mit ihrem Exzellenzprogramm forcieren Bund und Länder Spitzenforschung an Universitäten. Auf diese Weise soll sich die Situation der Hochschulen im internationalen Wettbewerb verbessern. Das erste Programm dazu läuft seit 2006. Aushängeschild sind die aktuell elf Hochschulen mit geförderten Zukunftskonzepten - umgangssprachlich Elite-Universitäten genannt. In Ostdeutschland und Berlin sind das die TU Dresden sowie die Freie Universität und die Humboldt-Universität in Berlin.

Auf die bisherige Exzellenzinitiative folgt nun eine überarbeitete Exzellenzstrategie ab 2019. Sie hat zwei Stufen. In der ersten Phase geht es um Exzellenzcluster, also spezielle Forschungsfelder an den einzelnen Universitäten. Geplant ist eine Förderung von 45 bis 50 solcher Cluster mit jeweils 3 bis 10 Millionen Euro jährlich - insgesamt 385 Millionen Euro pro Jahr. Laut Deutscher Forschungsgemeinschaft haben die Universitäten rund 200 Antragsskizzen angekündigt, die Frist endet am 3. April.

Besonders erfolgreiche Hochschulen aus der ersten Phase können dann Exzellenzuniversität werden. Dazu fließen noch einmal rund 148 Millionen Euro jährlich.



Quelle: dpa