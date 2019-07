AP Bild: AP

- Wer ist Ursula von der Leyen?

Am Dienstag könnte Ursula von der Leyen auf dem Höhepunkt ihrer politischen Karriere ankommen. Sollte das Europaparlament die bisherige deutsche Verteidigungsministerin wählen, wäre die CDU-Politikerin die erste Frau an der Spitze der EU. Vom Typ her sei die Kandidatur keine Überraschung, sagt von der Leyen-Biograf Peter Dausend im Interview. In der deutschen Politik habe kaum jemand einen vergleichbaren internationalen Hintergrund.