imago/Emmanuele Contini Bild: imago/Emmanuele Contini

Mo 15.07.2019 | 07:05 | Interviews

- 365-Euro-Ticket: Müller will auf Brandenburg zugehen

Ein Bus- und Bahn-Ticket für 365 Euro im Jahr, also für einen Euro am Tag - nach Wiener Vorbild will der Regierende Bürgermeister Michael Müller das in Berlin umsetzen. Im Inforadio weist Müller Kritik aus Brandenburg zurück, wonach ein 365-Euro-Ticket zu Lasten des Nachbar-Bundeslandes gehen könnte. Selbstverständlich werde man sich mit Brandenburg abstimmen, kündigt er an.