- Brandenburger Linke warnt Müller vor Alleingängen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat einen Plan, der einige Aufmerksamkeit erregt: Ein Berliner Jahresticket für 365 Euro, also pro Tag einen Euro. In Brandenburg regt sich die Befürchtung, dass die Berliner Idee zu Lasten der VBB-Betriebe in Brandenburg gehen könnte. Auch Anita Tack, Verkehrsexpertin der Linken im Potsdamer Landtag, warnt vor Berliner Alleingängen. Müllers Vorstoß findet sie gleichwohl richtig.

Es müssten mehr Anreize für die Nutzung des ÖPNV geschaffen werden, so Tack. Ein deutlich günstigeres Jahresticket sei da ein gutes Mittel, das von der Linken schon seit Jahren gefordert werde. Zunächst müsse Müllers Vorschlag aber inhaltlich geprüft werden. Und: Brandenburg müsse unbedingt mit am Verhandlungstisch sitzen, so Tack weiter.

