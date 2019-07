- Halbzeit Freibadsaison: Zwischen Gluthitze und Nieselkälte

Die Freibadsaison geht in die Halbzeit, einige Bäder haben schon seit Ende April geöffnet. Doch nach einem brütend heißen Juni fröstelt das Badepersonal derzeit bei Nieselregen. "Wir brauchen jetzt ein anderes Wetter", hofft Annette Siering, Chefin der Berliner Bäder Betriebe. Ausweichen können Badegäste derzeit nur auf zwei Schwimmhallen und auf Kombibäder.

Nach mehreren gewaltsamen Zwischenfällen in Freibädern in Nordrhein-Westfalen betonte Siering für Berlin, seit Jahren arbeite man hier eng mit der Polizei zusammen und habe intensiv in Sicherheit investiert. Vor Berliner Freibädern, in denen es in der Vergangenheit zu Zwischenfällen gekommen sei, sorgten private Security-Dienste mit Taschenkontrollen für mehr Sicherheit.



Polizeipatroullien in den Schwimmbädern hält die Chefin der Bäderbetriebe derweil nicht für nötig: "Wir arbeiten bedarfsorientiert mit der Polizei zusammen. Wenn es am Einlassbereich zu größeren Tumulten kommt, sind Polizisten auch vor Ort. Aber es ist nicht Aufgabe der Polizei, als Dauereinrichtung über unsere Wiesen zu laufen."