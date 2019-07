Rund 4.800 Leih-Tretroller standen Anfang Juli bereits auf Berlins Straßen. Das hat eine Datenauswertung durch rbb|24 und radforschung.org ergeben. Rund 75 Prozent der E-Scooter standen in drei Innenstadt-Bezirken, die bei Touristen besonders beliebt sind. Die Linke will die Nutzung in die Außenbezirke ausweiten. Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der Berliner CDU, stellt sich hinter diesen Vorschlag.