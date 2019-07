- Schiller: "Die AfD ist eine Partei, die Rechtsextreme zumindest duldet"

Die AfD Brandenburg will am Sonnabend in Cottbus ihren Wahlkampfauftakt feiern. Angekündigt sind neben dem AfD-Chef Jörg Meuthen Thüringens Landeschef Björn Höcke, Sachsens Landeschef Jörg Urban und Brandenburgs Spitzenkandidat Andreas Kalbitz. Die letzten drei Genannten werden dem sogenannten rechtsnationalen "Flügel" der AfD zugerechnet. rbb-Reporter Sebastian Schiller fasst die politische Lage vorab zusammen.

Brandenburg ist ein SPD-Bundesland - doch wie lange wird das so bleiben? Bei der Landtagswahl am 1. September haben nicht nur die Grünen großes Potential - auch die AfD hat Chancen, stärkste Kraft im Land zu werden.



Beim Wahlkampfauftakt wird auch Björn Höcke von der AfD Thüringen auftreten - er gehört zum rechtsnationalen Flügel der AfD.

Cottbus und der Spree-Neiße-Kreis sind Hochburgen der AfD in Brandenburg. Dort zeigt auch der als fremdenfeindlich eingestufte Verein "Zukunft Heimat" Präsenz und sucht bewusst die Nähe zur AfD. Cottbus nimmt regional eine Art "Leuchtturm-Funktion" ein, deshalb sind auch drei AfD-Landeschefs am Sonnabend anwesend. Das Treffen in Brandenburg kann auch als offizieller Startschuss für den Wahlkampf gewertet werden.



Der rechtsnationale Flügel dominiere nicht nur Brandenburg, sondern auch die gesamten ostdeutschen AfD-Parteiverbände, so rbb-Reporter Sebastian Schiller. Inwieweit der AfD-Landesverband Brandenburg rechtsextrem sei, ließe sich schwer einschätzen. Doch die AfD Brandenburg dulde und hofiere Rechtsextreme, so die Einschätzung des Journalisten. Ebenso verkehren im Landesverband Mitglieder aus dem Verein "Zukunft Heimat" und den Identitären, die seit kurzem vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Hintergrund: Was ist "Zukunft Heimat"?

Noch 2018 hatte die Stellvertreterin des Brandenburger AfD-Chefs Andreas Kalbitz, Birgit Bessin, im rbb-Fernsehen nach einer Rede bei "Zukunft Heimat" behauptet: "Es gibt keine Kooperation zwischen der AfD und 'Zukunft Heimat'." Inzwischen kandidiert der Chef des Vereins, Christoph Berndt, bei den kommenden Landtagswahlen aussichtsreich für die AfD.



Das Brandeburger Ex-AfD-Mitglied Steffen Königer sieht sich verantwortlich für diese Zusammenarbeit. "Zukunft Heimat ist gewachsen aus einer Bürgerinitiative", sagt er. Damals ging es gegen die Ansiedlung von Flüchtlingen in einem Spreewalddorf in der Nachbarschaft von Christoph Berndt, zu dem die AfD-Fraktion Kontakt aufgenommen hatte. "Leider Gottes muss ich sagen, dass ich der Urheber für diese Bürgerinitiative bin. Weil ich seinerzeit dem Herrn Berndt geraten habe doch tätig zu werden und eine Bürgerinitiative zu gründen, um den Unmut der Bürger in der Politik besser zum Ausdruck bringen zu können."



(Quelle: rbb24.de)