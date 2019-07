- Macron, der Macher

Flugsteuer, Digitalsteuer sowie Pläne für Klima und Umwelt - Frankreich hat in dieser Woche einige Weichen für die Zukunft des Landes gestellt. Dabei ist das Land traditionell keine Hochburg grüner Politik. In Deutschland wird debattiert, in Frankreich wird umgesetzt: Woran das liegt haben wir mit Frankreich-Korrespondent Marcel Wagner besprochen.

Die Europawahl habe gezeigt, dass Umweltthemen und grüne Politik stark im Trend sind. Mit rund 13,5 Prozent lagen die französischen Grünen hinter dem Ergebnis der deutschen Schwesternpartei - aber für das traditionell wenig grüne Frankreich war das Ergebnis ein Erdrutsch, so Wagner. Macron habe diesen Trend aufgegriffen, Wählerinnen und Wähler forderten ein, dass sich etwas bewege im Land.



Ein Mann, eine Entscheidung

Klima und Umweltschutz seien dabei der neue Konsens, auf den sich rechte wie linke Wählerinnen und Wähler einigen können. Dabei sei die auch in Deutschland kritisierte "Verbotsmentalität" - kein Fleisch, keine Autos, keine Billigflüge und vieles mehr - in Frankreich sogar noch mehr verpönt, so Wagner. "Freiheit ist den Franzosen ganz wichtig - auch die Freiheit, mit dem eigenen Auto irgendwohin zu fahren." Deutschland blockiere sich dabei auch ein wenig selbst durch die Tradition der Koalition - dadurch könnten keine bahnbrechenden Entscheidungen getroffen werden, sagte der Korrespondent. Frankreich tue sich mit nur einem Mann an der Spitze des Staates einfacher, so Wagner: "Er hat viel größere Entscheidungsgewalt und dadurch kann er auch viel mehr alleine durchsetzen." Die Erwartungshaltung aus der Bevölkerung sei nun: Nicht allzu viele Verbote, aber es solle auch etwas passieren. Hier hätte der französische Präsident mehr Handlungsspielraum. Zudem seien in Deutschland Lobbyisten sehr stark, viel stärker als in Frankreich. Macron traue sich, auch einmal gegen die eigene Industrie vorzugehen, sagte Wagner.