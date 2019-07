dpa-tmn Bild: dpa-tmn

Fr 12.07.2019 | 15:45 | Interviews

- Homöopathie: Patientenbeauftragte für Beibehaltung der Kassenleistungen

In Frankreich werden die Krankenkassen bald homoöpathische Mittel nicht mehr bezahlen - wegen der unbewiesenen Wirksamkeit. In Deutschland sind Globuli sehr beliebt, viele Kassen haben sich freiwillig entschieden, die Kosten zum Teil zu übernehmen. Das sollte auch so bleiben, sagt Karin Stötzner, Patienten- und Pflegebeauftragte des Landes Berlin, im Interview. Viele Patienten schätzten die Homöopathie als ganzheitliches Konzept.

HINTERGRUND: Größte deutsche Krankenkassen übernehmen Homöopathiekosten