dpa Bild: dpa

Fr 12.07.2019 | 13:05 | Interviews

- Brandenburgs Ausreisesammelstelle in Schönefeld

Brandenburg bekommt eine sogenannte "Ausreisesammelstelle" für Abschiebungen. Am Freitag ist die neue Einrichtung am Flughafen Schönefeld eröffnet worden. Damit sollen - so das Innenministerium - Rückführungen verträglicher gestaltet werden. Inforadio-Reporter Dominik Lenz erklärt, wie man sich so ein Zentrum vorstellen muss.